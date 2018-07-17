На Донбасі зранку 17 липня загинув український військовий – Міноборони

Один український військовослужбовець загинув на Донбасі вранці 17 липня, повідомляє сайт Міністерства оборони України.

«Із півночі... на Донбасі зафіксовано два прицільні ворожі обстріли. Окупанти застосували гранатомети та стрілецьке озброєння по наших захисниках у населених пунктах Золоте і Гнутове. Близько 8:00 унаслідок бойових дій загинув один наш військовослужбовець, 1978 року народження», – ідеться в повідомленні.

Це перша за більш як тиждень безповоротна втрата Збройних сил України. Як інформував штаб Операції об’єднаних сил зранку, в зоні бойових дій на Донбасі 16 липня був поранений один український військовий, бойовики здійснили 19 обстрілів.

В угрупованні «ЛНР» тоді ж заявили про два порушення перемир’я з боку українських військових.

В угрупованні «ДНР» заявили про поранення літньої жінки в Докучаєвську, яке бойовики пов’язують із «українським ракетним обстрілом». Зведених даних про бойові дії 16 липня угруповання «ДНР» не наводить.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі 27 червня оголосила про чергове «всеосяжне, стале і безстрокове припинення вогню» з 1 липня, з 00.01 за київським часом, цього разу з нагоди жнив. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Це була вже четверта спроба домовитися про перемир’я лише за 2018 рік. Припинення вогню й раніше проголошувалися як безстрокові, але сторони одразу звинувачували одна одну в порушеннях. При цьому сторони заперечують свою вину і посилаються на провокації противників.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні загинули понад 10 тисяч людей.