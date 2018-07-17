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17 Липень 2018, Київ 22:46
Новини | Події

Суд не дозволив будівництво малих гідроелектростанцій в Березові на Закарпатті

Закарпатський окружний адміністративний суд не дозволив будівництво малих гідроелектростанцій на річці Ріка в селі Березово на Закарпатті.

Як повідомляє портал судової влади, суд не задовольнив позов компанії «Ріка Енерго» до Березівської сільради Закарпатської області.

Це рішення підтримала громадськістю, яка вважає, що будівництво міні-ГЕС на річках області зашкодить екосистемі, зауважується у повідомленні.

«Ріка Енерго» ініціювала побудову каскаду малих гідроелектростанцій на річці Ріка в Хустському районі Закарпатської області.

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