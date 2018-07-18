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18 Липень 2018, Київ 08:04
Новини | Міжнародні

Іран позивається до США через вихід Вашингтона з ядерної угоди

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф (на фото) підтвердив, що позов до Міжнародного суду був поданий

Головний судовий орган ООН, Міжнародний суд підтвердив 17 липня, що Іран позивається проти Сполучених Штатів щодо повторного запровадження санкцій адміністрацією президента США Дональда Трампа. Тегеран вважає, що такі дії є порушенням ядерної угоди, підписаної Іраном зі США та п’ятьма іншими світовими державами.

Офіційний представник Держдепартаменту США на умовах анонімності заявив 17 липня агенції Reuters, що позов Ірану є «безпідставним» і що Вашингтон має намір «активно захищати Сполучені Штати перед Міжнародним судом».

Раніше цього тижня міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявив, що позов до Міжнародного суду був поданий з метою притягти США до відповідальності «за незаконне повторне застосування односторонніх санкцій».

Згідно з угодою, підписаною в 2015 році, Сполучені Штати, Велика Британія, Франція, Німеччина, Росія, Китай та Європейський союз погодились скасувати міжнародні санкції проти Ірану. Іран натомість скоротив програму збагачення урану і пообіцяв не працювати над розробкою ядерної зброї. Зняття санкцій дозволило Ірану продавати нафту та природний газ на світових ринках. Але в травні адміністрація Трампа в односторонньому порядку оголосила про вихід США з ядерної угоди з Іраном.

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