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18 Липень 2018, Київ 08:02
Новини | Міжнародні

Суд відмовився перенести розгляд справи Манафорта в межах Вашингтона

Колишній керівник виборчої кампанії Дональда Трампа Пол Манафорт

Суддя в американському штаті Вірджинія 17 липня відхилив прохання колишнього голови виборчої кампанії президента Дональда Трампа Пола Манафорта про перенесення місця слухань його справи.

Адвокати Манафорта прагнули перенести майбутній процес з Александрії, яка є політично лівою частиною Вашингтона, в Роанок, розташований у більш консервативній південній частині столичного округу Колумбія.

Адвокати стверджували, що широке висвітлення справи в засобах інформації у Вашингтоні перешкоджає праву Манафорта на справедливий судовий розгляд, а журі в Александрії формуватиметься з населення, яке голосувало переважно на користь демократичного противника Трампа Гіллларі Клінтон.

Але суддя Елліс заявив у засіданні, що немає жодних причин, з яких Манафорт не міг би отримати справедливий суд в Олександрії.

Розгляд справи запланований на наступний тиждень. Це перша велика справа, що виникає за результатами розслідування спеціального прокурора США Роберта Мюллера щодо імовірних зв’язків між Росією та кампанією Трампа.

Манафорт має захищати себе від звинувачень у банківському шахрайстві, відмові від реєстрації іноземним агентом для лобістської роботи від імені колишнього проросійського президента України Віктора Януковича.

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