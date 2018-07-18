В уряді хочуть перевірити дитячі заклади на дотримання санітарних норм

Прем’єр України Володимир Гройсман доручив профільним міністерствам і відомствам перевірити всі дитячі заклади України на дотримання санітарних норм і безпечного харчування.

Із таким розпорядженням він виступив після чергового факту отруєння дітей у таборі.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій раніше повідомила, що впродовж двох діб, 17 і 18 липня з дитячого табору «Яструбок», що в селі Соснове Лиманського району на Донеччині госпіталізовані 84 людини, з яких 68 – діти.

Попередній діагноз – гостра кишкова інфекція, вказують рятувальники.

Всього в таборі перебували 134 людини, тож до лікарень потрапила понад половина дітей і співробітників табору.

«Проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів», – ідеться в повідомленні на сайті ДСНС.

16 липня після вечері нездужання відчули 60 дітей. Діти скаржилися на нудоту та підвищення температури. Госпіталізовані перебувають у лікарнях Слов’янська, Лиману та Краматорська.