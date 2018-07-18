Словаччина видала Росії підозрюваного в тероризмі – ФСБ

Федеральна служба безпеки Росії повідомила 18 липня, що Словаччина здійснила екстадицію чеченця, якого підозрюють у причетності до терактів на Північному Кавказі. За даними спецслужби, Аслан Яндієв, 1978 року народження, був висланий до Москви у вівторок, 17 липня.

За повідомленням ФСБ, Яндієв підозрюється в участі в терористичних актах 2006 року у Владикавказі, столиці Північної Осетії, яка межує з Чечнею.

ФСБ стверджує, що Яндієв був членом збройної групи під безпосереднім керівництвом Шаміля Басаєва та використав підроблені документи, щоб виїхати з Росії до ЄС у 2010 році.

Басаєв, який був ключовою фігурою у двох війнах між Москвою та чеченськими сепаратистами, помер унаслідок вибуху в 2006 році.