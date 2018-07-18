Українець із російського «Квартету И» не поїде в окупований Крим

Учасники театру «Квартет И» не збираються приїжджати з гастролями в анексований Крим через потенційні проблеми із в'їздом на вільну територію України, повідомив один із засновників проекту, український актор і сценарист Ростислав Хаїт в інтерв’ю радіо «Говорит Москва».

Артист нагадав, що минулого літа з цим зіткнулася учасниця театру Нонна Гришаєва. Хаїт зазначив, що є громадянином України і не готовий втратити можливість приїжджати до своїх родичів в Одесу.

«Наскільки я знаю, Нонні офіційно не заборонили в'їзд в Україну, але при цьому подзвонили і сказали: «Не приїжджай, буде погано». Нонна – людина, яка активно підтримує нинішню владу в Росії. І якщо вона була в Криму, то відповідно до українського законодавства, якщо вона в'їхала туди не через територію України, то вона порушила закон», – сказав актор.

При цьому Хаїт додав, що поки «Квартету І» не пропонували виступити на території півострова.

«Нам з Криму не дзвонили ні разу, а якби подзвонили, ми б не поїхали саме з цієї причини. За всієї поваги до жителів Криму, вони ні в чому не винні, але ми про себе теж думаємо. У мене мама, тато і старший брат в Одесі, що ж, я не буду їздити туди?» – додав Хаїт.

Російська актриса Нонна Гришаєва перебуває в базі українського сайту «Миротворець». У липні 2018 року спікер Держприкордонслужби України Олег Слободян повідомляв, що в разі прибуття Гришаєвої до українського кордону прикордонна служба готова ухвалювати рішення про її допуск «згідно з чинним законодавством».

Масовому глядачу російський «Квартет И» відомий насамперед за своїми екранізованими виставами «День радио», «День выборов», «О чем говорят мужчины».

Іноземні артисти і інші діячі культури порушують українське законодавство, приїжджаючи з гастролями в анексований Крим через закриті Україною пункти пропуску.

Щодо майже 130 іноземців з числа діячів культури і мистецтва, які незаконно відвідували Крим, прийнято рішення про заборону в’їзду в Україну.

Після анексії Криму Росією на початку 2014 року між материковою Україною і півостровом проліг формально адміністративний, але фактично справжній кордон.