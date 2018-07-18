Травмованим на будові у Празі українським громадянам надається допомога – посольство

Під час ремонтних робіт на будівництві в центрі Праги 17 липня було травмовано троє робітників з України, підтвердили Радіо Свобода у консульстві України в Чеській республіці. Йдеться про трьох українських громадян, які опинились під завалами стелі будинку.

«Ми підтверджуємо, що це троє громадяни України, двоє все ще знаходяться у лікарні, одного вже виписали. Один з громадян отримав поранення середньої тяжкості, інший громадянин, за інформацією лікарів, перебуває в більш складному становищі, – наголосив у розмові з кореспондентом Радіо Свобода перший секретар посольства Валерій Борисов. – Я відвідав кожного з них, ми підтримуємо з ними і родинами контакти».

Працівники консульства планують ближчим часом зустрітися з представниками чеської будівельної фірми «Metrostav», на об’єкті якої сталась аварія.

Фірма «Metrostav» на запит Радіо Свобода щодо умов працевлаштування трьох робітників, які зазнали поранень і стану їхнього здоров’я у відповідності до чинного законодавства про захист особистих даних відповіді не надала.

Причину обвалу стелі будинку під час ремонтних робіт вивчає поліція Чеської Республіки.