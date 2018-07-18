У Кривому Розі на території комунального підприємства журналіста назвали «хохлом», а потім вдарили

У Кривому Розі на території комунального підприємства «Швидкісний трамвай» побили журналіста, який готував матеріал про жорстоке поводження з тваринами. Постраждалий – фотокореспондент інформаційного порталу «Перший Криворізький» Микола Чирва – наразі проходить обстеження в лікарні, підтвердили Радіо Свобода в редакції видання.

Як розповів Радіо Свобода незалежний журналіст і блогер Кирило Кризаліс, який був свідком інциденту, це сталось тоді, коли вони разом з колегою намагались перевірити інформацію читачів та зоозахисників про те, що на території комунального підприємства було отруєно 11 безпритульних собак, яких раніше прихистили співробітники.

За його словами, спершу журналістам повідомили, що вони не можуть потрапити на територію комунального підприємства, і порадили звертатись до керівника, але на їхні дзвінки посадовець не відповідав.

Кризаліс сказав, що вже після проходу на територію КП до журналістів підійшов громадянин, який раніше представився як заступник начальника охорон

«Він у грубій формі вимагав, щоб ми залишили територію. Ми по черзі вирішили показати свої посвідчення. Спершу показав мій колега Микола Чирва і попросив охоронця показати своє. Риючись в сумці, цей охоронець сказав: «Ти дивись, як ви, хохли, ох…ли». Тоді колега спитав: «А ти росіянин?». На що була відповідь «Так, я росіянин» і удар колезі в обличчя», – розповів журналіст.

Він також оприлюднив відео інциденту і повідомив, що його постраждалий колега написав заяву до поліції.

За інформацією з редакції інтернет-видання «Перший Криворізький», ніхто з керівників комунального підприємства не вийшов на зв’язок ні з редакцією, ні з постраждалим журналістом.

Радіо Свобода готує інформаційний запит до комунального підприємства «Швидкісний трамвай».

У Криворізькій поліції Радіо Свобода повідомили, що наразі вирішують питання про відкриття кримінального провадження за статтею 171 Кримінального кодексу України (перешкоджання журналістській діяльності) або статтею 125 (легкі тілесні ушкодження).