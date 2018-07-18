Денісова вимагає від Росії пояснень про примусову госпіталізацію Мемедемінова в Криму

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова вимагає від Росії пояснень про примусову госпіталізацію кримського блогера, громадського активіста Нарімана Мемедемінова в кримську психіатричну лікарню. Копію відповідного документа Денісова опублікувала 18 липня в Facebook.

«Направила листи до радника президента Росії Михайла Федотова та до керівника робочого апарату Уповноваженого з прав людини в Росії з проханням терміново надати мені інформацію щодо підстав примусової госпіталізації, а також які заходи до нього застосовувалися», – зазначила український омбудсмен.



Активіста об'єднання «Кримська солідарність», блогера Нарімана Мемедемінова в Криму помістили в психіатричну лікарню для проведення експертизи.

15 травня підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя продовжив на чотири місяці арешт кримськотатарському активісту, громадському журналісту Наріману Мемедемінову, обвинуваченому в пропаганді тероризму. Мемедемінов залишиться в СІЗО до 15 серпня.

Прокуратура АРК 23 березня внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ознаками кримінальних злочинів, передбачених частиною 2 статті 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), частиною 2 статті 162 (порушення недоторканності житла) Кримінального кодексу України.

Національна спілка журналістів України (НСЖУ) назвала арешт Мемедемінова в Криму «порушенням прав на свободу думки, вільне отримання і розповсюдження інформації, в тому числі за допомогою мережі інтернет».