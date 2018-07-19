Іран продовжує збільшувати обсяги збагачення урану – заява

Іран заявляє, що є близьким до запуску заводу, на якому може побудувати більше центрифуг для збагачення урану. Це оголошення Тегеран зробив 18 липня, на наступний день після того, як Іран повідомив про позов до Міжнародного суду проти США у відповідь на рішення президента Дональда Трампа вийти з ядерної угоди 2015 року та повторно запровадити санкції проти Тегерана.

Верховний лідер аятола Алі Хаменеї та інші прихильники жорсткої лінії в Ірані поставили під сумнів, чи слід Ірану продовжувати виконувати свої зобов’язання за угодою зі світовими державами після рішення Трампа. Згідно з умовами угоди 2015 року, яка також була підписана Великою Британією, Францією, Німеччиною, Росією, Китаєм та Європейським союзом, Тегеран погодився обмежити свою ядерну програму в обмін на полегшення міжнародних санкцій.

Хаменеї в минулому місяці заявив, що його країна готується збільшити потужність збагачення урану на ядерному об'єкті в Натанзі. Віце-президент Алі Акбар Салехі, який очолює іранську організацію з атомної енергії, заявив, що Іран продовжуватиме дотримуватися ядерної угоди, а активізація ядерної діяльності залишатиметься в межах, встановлених угодою.

Представник Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомив Reuters, що організація знає про заяву Ірану, але не має коментарів з цього приводу.

Іран заявляє, що його ядерна програма є мирною, Вашингтон звинувачує Тегеран у спробі розробити ядерну зброю.