США з’ясують, чи не підриває їхню безпеку імпорт урану з Росії та інших країн

Сполучені Штати розпочали розслідування щодо того, чи імпорт урану з Росії, Казахстану та Узбекистану загрожує національній безпеці. Цей процес може призвести до зростання тарифів на імпорт сировини з Росії та країн Центральної Азії.

Міністр торгівлі США Вілбур Росс оголосив про це розслідування 18 липня і заявив, що воно охоплюватиме весь урановий сектор, включно з видобутком і збагаченням, а також оборонним та промисловим використанням радіоактивного металу. «Наше виробництво урану, необхідного для військових та енергетики, скоротилося з 49% від нашого споживання до 5%», – відзначив Росс, зауваживши, що така залежність від імпорту може поставити під загрозу безпеку Сполучених Штатів.

За даними міністерства торгівлі, США в 2017 році імпортували збагаченого урану на 1,4 мільярда доларів, ще на 470 мільйонів доларів купили уранових руд та на 1,8 мільярда доларів – сполук та сплавів урану.

За даними міністерства енергетики, на Канаду та Казахстан припадає близько половини імпортного урану, що використовується в енергетиці США. Колишні радянські республіки забезпечують понад третину цього обсягу: Казахстан – 24%, Росія – 14%, Узбекистан – 4%.

Крім використання в ядерній зброї, уранове паливо дозволяє виробляти близько 20% електроенергії в усьому світі і використовується для живлення ядерних підводних човнів та авіаносців.