Питна вода: два літри в руки за паспортом видають у російському Сєвероуральську

Жителям російського міста Сєвероуральськ у Свердловській області через брак питної води почали видавати її за паспортом, повідомляє російська служба Радіо Свобода.

16 липня через обвал каналу на річці Калья, звідки вівся водозабір, вода в місті стала непридатна для пиття. Влада організувала пункти видачі води, однак видають її жителям тільки за списками і по два літри на людину. При цьому, як повідомляють місцеві ЗМІ, графік підвозу води в пункти видачі постійно зривається, а в магазинах питна вода закінчилася 17 липня.

За словами виконувача обов’язків голови міської адміністрації Володимира Паслера, «приводів для паніки немає», «влада та МНС контролюють ситуацію».

Губернатор Свердловської області Євген Куйвашев пообіцяв, що жителі отримають достатню кількість води для своїх потреб «у найближчі години».

Що ж до придатної для пиття води з кранів, то це можливо не раніше, ніж через три дні. Це станеться, якщо сьогодні, 19 липня, ремонтники ліквідують обвал каналу на річці Калья.