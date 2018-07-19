У Кривому Розі поліція відкрила кримінальне провадження через напад на журналіста

У Кривому Розі через напад на журналіста інформаційного порталу «Перший Криворізький» Миколу Чирву поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 125 Кримінального кодексу України (легкі тілесні ушкодження). Про це Радіо Свобода повідомили 19 липня в Криворізькому відділенні поліції.

За даними з поліції, справу можуть перекваліфікувати.

«Уже проведена низка слідчих дій, за результатами яких справа може бути перекваліфікована на статтю 171 Кримінального Кодексу України (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів)», – сказали в поліції.

Водночас редакція інформаційного порталу «Перший Криворізький» заявила, що розцінює напад на кореспондента «як перешкоджання журналістській діяльності і умисне приховування інформації, яка викликала суспільний резонанс». Редакція також звернулась до СБУ, зазначивши, що «у словах і діях нападника вбачається елемент розпалювання національної ворожнечі (стаття 161 Кримінального кодексу України)».

18 липня в Кривому Розі на території комунального підприємства «Швидкісний трамвай» стався напад на фотокореспондента інформаційного порталу «Перший Криворізький» Миколу Чирву, коли той намагався зібрати інформацію про жорстоке поводження з безпритульними собаками на території підприємства. За попередніми даними, нападник – працівник підприємства, який представився як заступник начальника охорони. За даними очевидців, він припустився грубого висловлювання, вживши слово «хохли», і вдарив журналіста в обличчя.

За інформацією з редакції порталу «Перший Криворізький», після інциденту ніхто з керівників комунального підприємства не вийшов на зв’язок ні з редакцією, ні з постраждалим журналістом.

Радіо Свобода підготувало інформаційний запит до комунального підприємства «Швидкісний трамвай».