286 тисяч українців живуть у сучасному рабстві – Global Slavery Index

Близько 286 тисяч українців живуть у сучасному рабстві, стверджує організація Walk Free Foundation, яка щороку оприлюднює Глобальний індекс рабства (Global Slavery Index). За цим показником Україна перебуває на 49-му місці серед 167 досліджених країн (найгіршою вважається перша в списку країна).

Дослідники з’ясували, що в Україні перебуває в рабстві 641 людина на 100 тисяч населення. Це набагато краще, ніж у країні-лідері списку Північній Кореї, де, як вважають укладачі списку, в рабстві перебуває кожний десятий – 10 тисяч 456 людей на 100 тисяч населення.

Водночас українські цифри поступаються показникам провідних країн. Приміром у США, які перебувають на 158-му місці в рейтингу, сучасними рабами вважається 126 людей на 100 тисяч населення.

За Північною Кореєю в списку найгірших слідують Еритрея, Бурунді, Центральноафриканська Республіка та Афганістан, – країни, які, як ідеться в доповіді, страждають від конфліктів та репресивних режимів.

За останні два роки позиція України дещо поліпшилася (в аналогічному індексі 2016 року Україна перебувала на 33-й позиції – головно через активну фазу збройного конфлікту на Донбасі). Але кількість сучасних рабів у цілому зросла – тоді фахівці нарахували понад 210 тисяч поневолених (у 2018 році дослідники дещо змінили свою методику).

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Автори дослідження розуміють сучасне рабство як об’єднувальний термін, що має на увазі «ситуації експлуатації, за яких людина не може відмовити або втекти через погрози, насильство, примус, зловживання владою або обман». Ідеться про різні форми рабства, включно з сексуальною експлуатацією, примусовою працею, дитячою працею та примусовим одруженням.

Кількість сучасних рабів у світі в цілому вони оцінюють у понад 40 мільйонів.