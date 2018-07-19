Суд конфіскував майже 1,5 мільйона гривень, які священик Києво-Печерської лаври намагався перевезти до Росії

Суд конфіскував майже півтора мільйона гривень, які священик Києво-Печерської лаври намагався перевезти до Росії.

Як повідомляє портал судової влади, священний як пасажир поїзду «Київ-Москва» через митний кордон України намагався провезти незадекларовані валюту, під час огляду у нього вилучили 52 700 доларів США.

Суд першої інстанції визнав священика винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст.472 Митного кодексу України (недекларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення), конфіскував вилучену валюту та призначив штраф у розмірі 100 % незадекларованих коштів.

Проте на це судове рішення подали апеляційні скарги, у яких просили звільнити священика від адміністративної відповідальності, оскільки останній не мав наміру приховувати кошти, які є пожертвами прихожан на відновлення Києво-Печерської лаври і придбання церковного начиння.

Апеляційний суд відмовив стороні захисту в задоволенні апеляційних вимог, оскільки священик свідомо не задекларував кошти – заповнюючи декларацію, він зазначив, що переміщує з собою одне місце з ручною поклажею і валюту у розмірі 70 євро, а в ході усного опитування сказав, що валюти через кордон він не переміщує.

Апеляційна інстанція визнала священика Києво-Печерської лаври винним у вчиненні адміністративного правопорушення і конфіскувала в дохід держави вилучені 52 700 доларів США, також він має сплатити ще 1420160 гривень штрафу.