На півночі Сербії в місті Новий Сад відкриють памʼятник Шевченку

На півночі Сербії в місті Новий Сад відкриють памʼятник Тарасу Шевченку. Про це повідомили після зустрічі посла України в Сербії Олександра Александровича з мером міста Мілошем Вучевичем.

Львів і Новий Сад в девʼяності роки уклали угоду про співробітництво в сферах господарства, культури й спорту. Українська сторона згодом виявила готовність сприяти побудові памʼятника українського поета в Сербії. Попри заяви про готовність розширювати співпрацю,міська влада сербського містапостійно відкладала ініціативу.

Минулого року одна з сербських партій організувала проти памʼятника підписання петиції з твердженням, що український поет розповсюджував ненависть до Росії й російського народу.

Під час недавнього візиту до Сербії президент України Петро Порошенко знову обговорив з главою Сербії Александром Вучичем майбутнє памʼятника – було досягнуто домовленості монумент буде споруджено найближчим часом, без уточнення дати. Міська рада з питань культури дала згоду на побудову памʼятника на березі Дунаю.