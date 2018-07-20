Сирія за підтримки Росії відновлює контроль над кордоном з Ізраїлем

Президент Сирії Башар Асад має намір відновити контроль над кордоном своєї країни з Ізраїлем після перемоги над повстанцями, які погодилися здатися під час переговорів із представниками Росії. Про це повідомили джерела з обох сторін увечері 19 липня.

Відновлення урядового контролю над районами, що межують із окупованими Ізраїлем Голанськими висотами, видається частиною великого російського плану. Він передбачає відновлення контролю уряду Сирії в прикордонному регіоні з одночасним очищенням цих місцевостей від проіранських сил, як того вимагали Ізраїль і США в переговорах з Москвою цього року.

Сили Асада за підтримки російських авіаударів пройшли через південно-західну Сирію впродовж останнього місяця. Це була одна з найшвидших кампаній у семирічній громадянській війні, яка змусила здатися значні опозиційні до режиму Асада сили. У межах цієї кампанії вже відновлений контроль Асада над критичною частиною прикордонного регіону з Йорданією.

Сирійські державні ЗМІ повідомили, що в провінцію Кунейтра на південному заході країни 19 липня в’їхали 10 автобусів для евакуації повстанців. У копії договору про капітуляцію, переданій агенції Reuters джерелом із числа повстанців, ідеться, що бойовики домовилися про угоду саме з Росією.