У столиці Боснії 60 пар водночас одружилися за законами шаріату

У столиці Боснії Сараєві 19 липня шістдесят пар одружилися водночас на одному з найбільших масових ісламських весіль, що будь-коли відбувалися в Європі. Імам у мечеті «Істікляль» («Незалежність») зачвив, що масове весілля має на меті заохотити молодих боснійців до створення родин, допомагаючи їм уникнути високих витрат на одруження.

Захід було організовано ісламською спільнотою Боснії та Герцеговини за підтримки місцевої неурядової організації MFS-EMMAUS та спонсорів у Об’єднаних Арабських Еміратах.

Ісламська спільнота надала костюми і сукні для молодят відповідно до мусульманських традицій, кожна пара отримала по 500 боснійських марок (це 313 доларів, або близько 8 тисяч гривень) як весільний подарунок.

Боснійське право визнає лише державну реєстрацію шлюбу, тому пари як громадяни Боснії та Герцеговини вже офіційно одружилися перед ісламською церемонією.

Церемонія була організована відповідно до законів шаріату, правил, що регулюють практику ісламу, наприклад, вимагають від жінок у публічних місцях носити одяг, що закриває волосся.

«Це дуже важливо для нас, тому що ми є віруючими, і думаємо, що цей акт релігійного весілля робить нас чоловіком і дружиною перед Богом», – сказала Радіо Свобода наречена Меліха. «В ісламі дуже важливо, щоб людина була чистою перед Богом, це найголовніше, що людина може зробити», – вказав наречений на ім’я Едо.