Росія скоротила вкладення в облігації США до мінімуму за 11 років

Росія, яка раніше входила до десятки найбільших власників американського державного боргу, скоротила свою частку в облігаціях США до мінімального за останні 11 років рівня – менш як 15 мільярдів доларів. Про це свідчать дані, оприлюднені Казначейством США 19 липня.

Пікове значення у 176 мільярдів доларів в американських облігаціях Росія мала в 2010 році. Ще станом на березень 2018 року Москва тримала в цьому активі понад 96 мільярдів доларів, а вже в квітні – 48,7 мільярда доларів.

Росія почала знижувати свої американські активи після того, як колишній президент США Барак Обама став запроваджувати санкції через агресію Москви в Україні у 2014 році. Режим санкцій зберігається і частково посилюється і під керівництвом чинного президента США Дональда Трампа. Згідно з законом про санкції, схваленим Конгресом минулого літа, він оголосив про нові заходи, спрямовані проти 38 людей та організацій, які мають тісні зв'язки з російським лідером Володимиром Путіним.