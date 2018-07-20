Росія та Китай в ООН блокують пропозицію США про припинення постачання палива до КНДР

Росія та Китай 19 липня заблокували в ООН зусилля США щодо припинення всіх постачань нафтопродуктів до Північної Кореї, повідомили дипломати. Сполучені Штати звинувачують Пхеньян у тому, що він контрабандним шляхом завозить паливо понад обсяги, передбачені режимом санкцій.

Відповідно до резолюції ООН про санкції, схваленої торік, постачання сирої нафти до Північної Кореї обмежувалося чотирма мільйонами барелів на рік, а нафтопродуктів – 500 тисячами барелів.

Обмеження в першу чергу гарантував Китай, який закриває більшість енергетичних потреб КНДР, а також Росія, яка поставила Пхеньяну певний обсяг нафти.

Сполучені Штати минулого тижня надіслали комітету з санкцій доповідь про те, що Північна Корея морським шляхом перевезла майже 760 тисяч барелів нафтопродуктів. Зважаючи на ці дані, США наполягали, що будь-які наступні планові постачання палива з Китаю та Росії повинні бути «негайно припинені».