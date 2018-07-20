ДТП у Миколаївській області. Поліція уточнила кількість постраждалих

На Миколаївщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участі вантажівки та мікроавтобуса загинули п’ятеро людей, ще 12 госпіталізовані, повідомляє поліція регіону.

Правоохоронці зазначили, що ДТП сталася близько п’ятої години ранку на 289 кілометрі дороги Київ-Одеса біля селища Криве Озеро. Мікроавтобус із білоруською реєстрацією зіткнувся з вантажівкою, яка, за попередніми даними, стояла з правого боку проїжджої частини через несправність.

«Внаслідок автопригоди водій та четверо пасажирів мікроавтобусу загинули на місці, ще 12 пасажирів з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості доставлені до медичного закладу. Встановлюються дані потерпілих», – повідомили в поліції.

Поліція відкрила провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України («порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами»).

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомляла про 10 постраждалих. Крім того, у відомстві зазначали, що всі п’ятеро загиблих – громадяни Білорусі.