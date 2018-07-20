У США перекинувся «качиний човен» – 11 загиблих

Щонайменше 11 людей, серед яких діти, загинули 19 липня у США на озері Міссурі внаслідок перекидання туристичного корабля, так званого «качиного човна» (duck boat). За даними поліції, ще п’ять людей вважаються зниклими безвісти, сім перебувають у лікарні.

«Качині човни» є за своїм походженням кораблями для перевезення десанту, їх використовували військові Сполучених Штатів під час Другої світової війни. Згодом вони були модифіковані для евакуації жертв повеней або для використання під час екскурсій. Ці транспортні засоби мають колеса, вони водночас можуть пересуватися і як звичайні автомобілі.

Причиною трагедії могла стати штормова погода, уточнив місцевий шериф. Ще один такий же корабель вдалося повернути на берег.

«Качині човни» вже фігурували у трагічних інцидентах. У 2015 році в Сіетлі на північно-західному узбережжі США п'ять студентів-коледжів загинули, коли такий транспортний засіб зіткнувся з автобусом.