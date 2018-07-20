Прокуратура викрила осіб, які незаконно заволоділи половиною компанії з системи ProZorro

У Києві прокуратура спільно з поліцією викрила групу осіб, яка незаконно заволоділа 50% часткою компанії «Держзакупівлі.ОНЛАЙН», більш відомої як інтернет-ресурс, що входить до системи публічних закупівель ProZorro та відкритої системи комерційних закупівель RIALTO. Про це повідомляє столична прокуратура.

«Установлено, що учасники злочинної групи, очолюваної колишнім правоохоронцем, під погрозами насильства, небезпечного для життя та здоров’я, змусили одного із співвласників компанії укласти вдаваний договір на відчуження належної йому частки корпоративних прав. В подальшому, зловмисники створили ланцюг цивільно-правових відносин по переоформленню прав на підставних осіб», – ідеться в повідомленні у Facebook.

Завдяки вдало спланованим гласним та негласним слідчим діям, отримано достатньо доказів для повідомлення організатору злочину підозри за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах), вказують у прокуратурі.

«Під час обшуку його квартири вилучено велику кількість боєприпасів до бойової нарізної зброї, а також перероблений саморобним способом карабін, у зв’язку з чим фігуранту додатково оголошено про підозру за ч. 1 ст. 263 та ч. 1 ст. 263-1 Кримінального кодексу України (придбання та зберігання бойових припасів, переробка вогнепальної зброї)», – мовиться в повідомленні.

За даними з прокуратури, оголошено розшук співучасника злочину, який безпосередньо здійснював фізичний вплив на потерпілого та його залякування. «За оперативною інформацією зазначена особа наразі переховується на території РФ», а «слідство стосовно інших учасників групи триває», вказують правоохороннці.

З метою перешкоджання незаконним діям, на майно компанії «Держзакупівлі.Онлайн» судом накладено арешт. Загрози роботі системи публічних закупівель ProZorro на цей час відсутні, наголосили в прокуратурі Києва.