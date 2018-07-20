У Ялті перенесли знешкодження міни, виявленої на пляжі

Знешкодження 240-кілограмової міни, знайденої в 20 метрах від Приморського пляжу в окупованій Ялті, вирішили перенести на ранок суботи, 21 липня. Про це інформує сайт проекту Радіо Свобода Крим.Реалії з посиланням на прес-службу підконтрольної Кремлю адміністрації міста.

«Закриття одного з центральних ялтинських пляжів у літній період навіть на кілька днів приносить масу незручностей, як відпочивальникам, так і місцевим жителям», – пояснив рішення заступник мера Ялти Станіслав Шапортов.

Раніше підрив 240-кілограмової міни часів Другої світової війни, яку виявили в Ялті на Приморському пляжі, був запланований на ранок 23 липня.

Розмінуванням займатимуться фахівці російського Чорноморського флоту.

Приморський пляж у Ялті закрили для відвідування до 23 липня.