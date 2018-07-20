«Ощадбанк» заявляє, що Верховний суд дозволив стягнути з «Укртелекому» 1,1 мільярда гривень

Верховний суд України своєю постановою від 17 липня частково задовольнив касаційну скаргу «Ощадбанку» та дозволив стягнути з «Укртелекому» заборгованість за договором купівлі-продажу облігацій на суму 1,1 мільярда гривень, повідомила прес-служба державного банку 20 липня.

У фінансовій установі заявили, що Верховний суд скасував рішення Господарського суду Києва від 27 листопада 2017 року та постанову Київського апеляційного господарського суду від 10 квітня 2018 року про розірвання цього договору.

В установі нагадують, що 15 вересня 2015 року між «Укртелекомом» та «Ощадбанком» був укладений договір, згідно з яким банк зобов’язався передати у власність «Укртелекому», а останній зобов’язався не пізніше 15 березня 2017 року прийняти та оплатити облігації ТОВ «ЕСУ» (власник контрольного пакета акцій «Укртелекому») серії С в кількості 1 000 000 штук за ціною в 1 мільярд гривень плюс накопичений купонний дохід за облігаціями на дату продажу.

В «Ощадбанку» заявили, що в серпні 2017 року «з метою уникнення виконання зобов’язань за договором шляхом сплати банку понад 1 мільярда гривень», «Укртелеком» подав до Господарського суду Києва заяву про розірвання договору та визнання зобов’язань за договором припиненими. Суди першої та апеляційної інстанції задовольнили цей позов. 17 липня за касаційною скаргою банку судові рішення скасували, а направили на розгляд до суду першої інстанції.

У Верховному суді та «Укртелекомі» наразі не коментували інформацію.

Згідно з інформацією на сайті «Укртелекому», компанія надає повний спектр телекомунікаційних послуг в усіх регіонах країни. Вона є частиною групи СКМ, якою володіє український бізнесмен Рінат Ахметов.