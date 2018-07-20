Поліція заявила, що чоловік сам попросив прив’язати себе до стовпа у Чернігові

У Чернігові чоловік, якого прив’язали до стовпа, не мав ні до кого претензій і сам про це попросив, заявив Радіо Свобода речник обласної поліції Сергій Бриль.

За його словами, подія зареєстрована, але провадження поліція не починала.

«Якщо людина нікого не звинувачує, каже, що добровільно її прив’язали, то що ми будемо проводити?», – сказав речник.

Він зазначив, що цей чоловік – нещодавно вийшов із колонії.

Поліція оголосила йому підозру за статтею «хуліганство», додав Бриль.

20 липня у Чернігові патрульна поліція виявила чоловіка, прив’язаного скотчем до дорожнього знака на перехресті вулиць Шевченка і Міхнюка, розповів речник патрульної поліції Чернігова Віталій Копистко. За його словами, чоловіка звільнили, на місце приїхала також швидка, але від допомоги медиків той відмовився.

«Від госпіталізації він відмовився, лише попив водички, і його патрульні доставили до Чернігівського міськвідділу поліції. На місці вже працювала слідчо-оперативна група», – сказав Копистко.

Інформацію про інцидент близько другої години дня поширили також на Facebook-сторінці «Національні дружини».

«Нещодавно Національні Дружини Чернігів в центрі міста затримали сєпара, який кидував пляшками стелу пам’яті Небесній Сотні. А вже сьогодні він прийшов до відділка писати заяву на наших хлопців», – йшлося у повідомленні «Нацдружин».

Окрім того, користувач Олександр Тарнавський транслював у Facebook, як реагують на прив’язаного чоловіка перехожі.