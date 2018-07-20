У Києві сьогодні Парковий міст через Дніпро підсвітять червоним світлом

У Києві сьогодні Парковий міст через Дніпро підсвітять червоним у рамках світової акції на підтримку людей із інвалідністю.

Як повідомляє прес-служба КМДА, із 20:30 до 22:30 Парковий міст через Дніпро, який з’єднує центральну частину Києва з парковою зоною та пляжами Труханового острова, підсвітять знаковим для «Спеціальна Олімпіада» червоним світлом.

20 липня з метою привернення уваги до актуальності і розуміння важливості широкого залучення людей із обмеженими інтелектуальними можливостями до суспільного життя та демонстрації їхньої гідності і рівності прав підсвітять 50 найвідоміших споруд на планеті. До заходу, зокрема, долучаться: Колізей у Римі, Тріумфальна арка в Парижі, Акрополь в Афінах, Віденська і Сіднейська опери та інші знакові будівлі.