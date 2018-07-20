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20 Липень 2018, Київ 23:06
Новини | Міжнародні

Кібератака в Сінгапурі: виркадені дані 1,5 мільйона людей, зокрема прем’єра

У Сінгапурі в результаті безпрецедентної кібератаки викрадені особисті дані півтора мільйона людей, зокрема і прем’єр-міністра, повідомляє Reuters.

Влада назвала інцидент найсерйознішим зломом баз персональних даних. Сінгапур – країна з населенням близько 6 мільйонів, відома високим рівнем розвитку комп’ютерних технологій.

Слідчі національного агентства з кібербезпеки і система охорони здоров’я підтвердили, що напад був умисним і добре спланованим.

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Близько півтора мільйона пацієнтів, які відвідували медичні клініки з травня 2015 року по липень 2018 року, постраждали в результаті злому їх персональних даних.

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