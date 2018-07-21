У Ялті на пляжі підірвали 240-кілограмову міну

На міському Приморському пляжі окупованої Ялти 21 липня близько 7:00 за 10 метрів від берега підірвали 240-кілограмову донну міну часів Другої світової війни, повідомляє сайт проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Вибух був невеликий, більшість ялтинців нічого не помітили.

З 4:00 ранку 21 липня підходи до Приморського пляжу оточили наряди поліції в радіусі 500 метрів з усіх боків.

19 липня Приморський пляж був закритий для відвідування до 23 липня. За словами заступника глави адміністрації Ялти Станіслава Шапортова, мерія попросила військових саперів із Севастополя прискорити знешкодження міни, оскільки Приморський пляж дуже популярний серед відпочивальників і місцевих жителів, особливо в розпал сезону.

З 6:00 водолази-сапери в аквалангах заклали заряди на міну, яка лежала на глибині восьми метрів на рівні буйкової лінії першого сектора пляжу. Другим запливом протягнули до заряду детонаційний шнур. Підрив заряду здійснили з берега близько 7:00.

Доступ на Приморський пляж міська влада обіцяла незабаром відкрити.

240-кілограмову донну міну часів Другої світової війни відпочивальники виявили 18 липня.