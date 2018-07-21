США не прагнуть знищити російську компанію «Русал» – міністр фінансів Мнучин

Сполучені Штати не мають на меті «прибрати з бізнесу» російську компанію «Русал», пов’язаної з близьким до Кремля олігархом Олегом Дерипаскою, і готові за певних обставин виключити її зі списку санкцій. Про це в інтерв'ю Reuters сказав міністр фінансів США Стівен Мнучин.

За його словами, компанія контактує з американською владою і надала пропозиції, які дозволили б домогтися зняття санкцій з «Русала». Мнучин не став говорити про деталі, проте підтвердив, що знайти «прийнятне рішення», яке дозволило б зняти санкції з «Русала», є метою Сполучених Штатів.

Раніше міністерство фінансів США називало однією з умов зняття санкцій зниження частки Дерипаски в капіталі компанії. Зараз бізнесменові через компанію En+ належать трохи менше 50% акцій «Русала». Раду директорів цієї компанії Дерипаска залишив.

Санкції проти Дерипаски і підконтрольних йому компаній США запровадили 6 квітня, вказавши на близькість бізнесмена до Кремля. Рішення ухвалене відповідно до закону «Про протидію противникам Америки через санкції». У той же час, міністерство фінансів США до жовтня 2018 року дозволило американським інвесторам проводити операції з «Русалом».

Ім’я Дерипаски останнім часом згадується в американських ЗМІ узв’язку з розслідуванням стосовно колишнього начальника штабу Дональда Трампа Пола Манафорта. Дерипаска раніше працював із Манафортом.