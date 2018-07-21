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21 Липень 2018, Київ 15:00
Новини | Міжнародні

Ізраїль завдав удару по Смузі Гази після загибелі військового

Ракетні удари зі Смуги Гази по Ізраїлю

Ізраїль і угруповання «Хамас», яке контролює Смугу Гази, домовилися про перемир’я після того, як 20 липня у відповідь на вбивство ізраїльського військового ізраїльські військові літаки завдали десятки ударів по цілях у Газі.

Ізраїльський військовий загинув після обстрілу з палестинської території. Це перший випадок загибелі військовослужбовця на кордоні з Газою з 2014 року.

У результаті авіаударів Ізраїлю загинули четверо палестинців. «Хамас» заявляє, що троє з них були бійцями цього збройного угруповання. Вогонь по цілях «Хамас» у Газі відкривали також ізраїльські танки.

У ніч на суботу за посередництва Єгипту сторони уклали угоду про припинення вогню.

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