Пентагон просить Конгрес США не поширювати на союзників «російські» санкції

Міністр оборони США Джим Маттіс звернувся до Конгресу із запитом про звільнення деяких країн від покарання в межах режиму санкцій, які Сполучені Штати накладають на російських військових. У поширеному 20 липня зверненні до голови сенатського комітету з питань озброєнь Джона Маккейна Маттіс заявив, що Росія має заплатити за свою «агресивну, дестабілізуючу поведінку», але покарання не має застосовуватися до союзників США або інших країн, з якими Вашингтон розвиває зв’язки.

Дії Маттіса відбуваються на тлі занепокоєння щодо ймовірності запровадження санкцій до Індії та інших азійських країн, з якими Вашингтон намагається встановити тісніші відносини, але які мають історію придбання зброї в Росії. Індія, зокрема, є найбільшим світовим імпортером оборонного обладнання й купувала російську військову техніку впродовж десятиліть. Останнім часом у Москві індійські чиновники вели переговори про придбання протиракетних систем С-400.

Очільник Пентагону та держсекретар США Майк Помпео планують відвідати столицю Індії Делі для переговорів у вересні. Звернення надійшло в той час, коли багато законодавців із обох провідних партій США закликають до запровадження жорсткіших санкцій проти Росії.