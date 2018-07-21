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21 Липень 2018, Київ 16:24
Новини | Міжнародні

Пентагон просить Конгрес США не поширювати на союзників «російські» санкції

Міністр оборони США Джим Маттіс

Міністр оборони США Джим Маттіс звернувся до Конгресу із запитом про звільнення деяких країн від покарання в межах режиму санкцій, які Сполучені Штати накладають на російських військових. У поширеному 20 липня зверненні до голови сенатського комітету з питань озброєнь Джона Маккейна Маттіс заявив, що Росія має заплатити за свою «агресивну, дестабілізуючу поведінку», але покарання не має застосовуватися до союзників США або інших країн, з якими Вашингтон розвиває зв’язки.

Дії Маттіса відбуваються на тлі занепокоєння щодо ймовірності запровадження санкцій до Індії та інших азійських країн, з якими Вашингтон намагається встановити тісніші відносини, але які мають історію придбання зброї в Росії. Індія, зокрема, є найбільшим світовим імпортером оборонного обладнання й купувала російську військову техніку впродовж десятиліть. Останнім часом у Москві індійські чиновники вели переговори про придбання протиракетних систем С-400.

Очільник Пентагону та держсекретар США Майк Помпео планують відвідати столицю Індії Делі для переговорів у вересні. Звернення надійшло в той час, коли багато законодавців із обох провідних партій США закликають до запровадження жорсткіших санкцій проти Росії.

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