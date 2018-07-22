ВПС США перехопили невеликий літак біля гольф-клубу Трампа

Винищувач Військово-повітряних сил США перехопив невеликий літак, що пролетів поблизу гольф-клубу, власником якого є президент США Дональд Трамп. Інцидент стався пізно ввечері 21 липня в штаті Нью-Джерсі.

Командування США повідомило, що літак безпечно приземлився в аеропорту Піттстауна, де з пілотом зустрілися представники правоохоронних органів. Літак перехопили, бо пілот не мав відповідних дозволів на проліт через тимчасово закриту зону над полем президентського гольф-клубу в Бендмінстері у штаті Нью-Джерсі.

Трамп прибув у Нью-Джерсі 19 липня і був у гольф-клубі, коли стався інцидент. 22 липня він має відбути у Вашингтон.

Білий дім інцидент не коментував.