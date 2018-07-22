В аеропорту Кабула стався вибух невдовзі після повернення із заслання віце-президента Достума

Віце-президент Афганістану Абдул Рашид Достум ледве уникнув смертельної небезпеки від вибуху, влаштованого терористом-смертником біля міжнародного аеропорту Кабула, коли він повернувся додому з більш ніж річного добровільного вигнання в Туреччині.

Афганські офіційні особи повідомили, що Достум, колишній відомий воєначальник, залишив аеропорт на кортежі лише за кілька хвилин до того, як 22 липня біля входу стався вибух, в результаті якого загинули або отримали поранення щонайменше 10 людей.

За даними МВС Афганістану, серед загиблих і поранених – цивільні особи та представники сил безпеки. Віце-президент їхав на броньованому автомобілі і не постраждав, повідомив його прес-секретар.

Сотні людей зібралися біля аеропорту, щоб привітати Абдула Рашида Достума з поверненням

Достум, етнічний узбецький лідер, повернувся в Кабул з понад річного добровільного вигнання в Туреччині. Він виїхав з країни в 2017 році після того як генеральна прокуратура відкрила розслідування після заяв про те, що його прихильники піддавали тортурам та сексуальному насильству політичних суперників.

Достум спростував звинувачення і сказав, що його від’їзд пов’язаний з медичними оглядами та сімейними обставинами.

Досі не зрозуміло, чи будуть Достуму висувати звинувачення. Заступник голови уряду повідомив «Радіо вільний Афганістан», що «правові питання будуть вирішувати відповідно до закону».

Достум – суперечлива політична фігура, якого звинувачують в серйозних порушеннях прав людини, включаючи смерть сотень ув’язнених талібів у 2001 році під контролем його силовиків.