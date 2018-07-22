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22 Липень 2018, Київ 19:40
Новини | Міжнародні

У грузинській Кахетії кілька сіл постраждали внаслідок злив

У грузинській Кахетії внаслідок сильних дощів серйозно постраждали кілька сіл, де річки вийшли з берегів і затопили підвали та перші поверхи житлових будинків, сільськогосподарські угіддя, зруйнували місцеві дороги, повідомляють у грузинські ЗМІ.

Кахетія – найбільший регіон у східній Грузії.

Повідомляється, що в селах Анагена, Вакірі та Магара активізувалися зсувні процеси, зі схилів гір на дороги зливи змили землю і каміння. Вода затопила перші поверхи кількох будинків, двори і присадибні ділянки місцевих жителів, розмили дороги, затопили автомобілі.

Прибулим у зону стихії рятувальникам довелося евакуювати шістьох людей в безпечне місце.

У двох кахетинських районах мобілізовані рятувальники, вони допомагають відповідним місцевим службам відкачувати воду із затоплених будинків, прочищають зливовідводи та стічні канави.

Підраховують обсяги завданих водною стихією збитків.

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