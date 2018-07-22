Шевченко тренуватиме футбольну збірну щонайменше до 2020 року – ФФУ

Федерація футболу України (ФФУ) продовжила контракт з тренером національної збірної Андрієм Шевченком до 2020 року, про це повідомляє ФФУ на своєму сайті.

Таке рішення схвалив виконком Федерації футболу України на виїзному засіданні, яке відбулося 21 липня в Одесі.

Так, було підтримано пропозицію продовжити термін дії контрактів з головним тренером національної збірної Андрієм Шевченком і тренерами команди Андреа Мальдера, Мауро Тассотті і Педро Луїсом Яро Регуеро з 31 липня 2018 до липня 2020 року.

«Окрім того, виконком ФФУ поставив перед тренерським штабом національної збірної завдання – вихід команди до фінальної частини чемпіонату Європи-2020», – повідомляє федерація.

Конгрес Федерації футболу України обрав головним тренером національної збірної з футболу Андрія Шевченка у 2016 році.