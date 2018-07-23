У Торонто озброєний чоловік поранив 9 людей і застрелився – поліція

Канадська поліція повідомляє, що в Торонто озброєний чоловік поранив щонайменше дев’ятьох людей, а потім застрелився.

За повідомленням, це сталося пізно ввечері 22 липня в районі Ґріктаун у Торонто. Серед поранених – одна дитина.

За даними Global News, яке посилається на джерела в правоохоронних органах, перш ніж застрелитися, підозрюваний вистрелив у поліцейських.

Про стан поранених людей поки що не повідомляють.

Речник поліції Марк Пугаш заявив, що наразі зарано говорити, чи є стрілянина терактом.