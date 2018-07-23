В Японії зафіксували рекордну спеку, щонайменше 15 людей загинули

В Японії зафіксували новий температурний рекорд – 41,1 градус Цельсія вище нуля. Як повідомляє синоптичне агентство країни, 22 липня таку температуру зафіксували у місті на північний захід від Токіо – Кумагая.

Через сильну спеку сотні людей звертаються до лікарень. Влада рекомендує громадянам залишатися у приміщеннях і користуватися кондиціонерами.

За даними влади, за минулий тиждень внаслідок спеки загинули щонайменше 15 людей, понад 12 тисяч були шпиталізовані за перші два тижні липня.

До цього Японія також потерпала від сильних повеней, близько 200 людей загинули.