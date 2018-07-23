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23 Липень 2018, Київ 10:59
Новини | Міжнародні

В Японії зафіксували рекордну спеку, щонайменше 15 людей загинули

Раніше цього місяця Японія також сильно постраждала від повеней

В Японії зафіксували новий температурний рекорд – 41,1 градус Цельсія вище нуля. Як повідомляє синоптичне агентство країни, 22 липня таку температуру зафіксували у місті на північний захід від Токіо – Кумагая.

Через сильну спеку сотні людей звертаються до лікарень. Влада рекомендує громадянам залишатися у приміщеннях і користуватися кондиціонерами.

За даними влади, за минулий тиждень внаслідок спеки загинули щонайменше 15 людей, понад 12 тисяч були шпиталізовані за перші два тижні липня.

До цього Японія також потерпала від сильних повеней, близько 200 людей загинули.

Японські міста під водою. Кількість жертв зростає – відео
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Японські міста під водою. Кількість жертв зростає – відео

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