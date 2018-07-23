У Росії затримали 6 працівників колонії у справі про катування в’язня

Слідчий комітет Росії заявляє, що затримав шістьох співробітників колонії в Ярославлі у справі про катування ув’язненого. Як йдеться в повідомленні на сайті СКР, слідчі встановили особи всіх співробітників колонії, які брали участь у побитті в’язня.

«За даними слідства, група співробітників УФСВРП Росії по Ярославській області, перебуваючи на території виправної колонії № 1, розташованої в місті Ярославлі, діючи умисно, явно перевищуючи межі своїх посадових повноважень, застосувала насильство щодо в’язня. При цьому зловмисники завдали чоловікові множинні удари руками, ногами і невстановленими предметами по тулубу і кінцівках», – йдеться в повідомленні.

Напередодні стало відомо, що в рамках розгляду ФСВП Росії відсторонила від роботи 17 осіб.

Раніше російська «Нова газета» опублікувала 10-хвилинне відео з портативного реєстратора, на якому співробітники ФСВП ображають і б’ють ув’язненого в колонії в Ярославській області – матеріал надали юристи фонду «Громадський вердикт». У фонді вважають, що це був в’язень Євген Макаров. Побиття, ймовірно, відбувалося влітку 2017 року.

Після публікації відео також стало відомо, що управління Федеральної служби виконання покарань по Ярославській області почало внутрішню перевірку, а Слідчий комітет порушив кримінальну справу про перевищення посадових повноважень.

Публікації про побиття в ярославської колонії №1 з’являлися у ЗМІ і раніше. У квітні 2017 року повідомлялося про побиття в’язнів, серед яких був фігурант так званої «Болотної справи» Іван Непомнящих і ще двоє людей. Управління ФСВП у Ярославській області заперечувало повідомлення про побиття.

У грудні 2017 року Європейський суд з прав людини зобов’язав російську владу провести незалежне медичне обстеження в’язнів, які заявили про побиття. Російська влада відповіла, що підстав для кримінальної справи немає і що інформація про побиття ув'язненого «не знайшла підтвердження».