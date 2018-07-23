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23 Липень 2018, Київ 14:05
Новини | Суспільство

Синоптик: спека повернеться в Україну ще цього тижня

Найближчої ж доби прогнозують дощ у західних областях, на півночі України, а також на Вінниччині і Черкащині

Вже цього тижня спека повернеться на всю територію України, прогнозує синоптик Наталка Діденко.

Як написала вона у Facebook, у найближчу добу в західних областях, на півночі України, а також на Вінниччині і Черкащині пройдуть дощі і грози.

«Проте не варто лаяти наявну погоду, бо вже протягом поточного тижня висока температура повітря почне поширюватися північніше. Спека охопить всі області України», – додала синоптик.

За даними «Укргідрометцентру», дощова погода на більшості території України, крім півдня і сходу, протримається щонайменше до 27 липня.

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