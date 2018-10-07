В Одесі затримали двох підозрюваних у нічній стрілянині – поліція

Прес-служба поліції Одеської області повідомляє про затримання двох підозрюваних у стрілянині в суботу ввечері по автомобілю в Київському районі Одеси.

«Протягом декількох годин двоє зловмисників були затримані в місті Білгород-Дністровському. Їх доставили до Київського відділу поліції Одеси. Попередньо встановлено, що озброєний конфлікт пов'язаний з одним із лотомаркетів Одеси», – йдеться в повідомленні.

В поліції додали, що слідчі дії тривають, встановлюють інших учасників події, а до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за частиною 2 статті 15 (замах на злочин) та частиною 2 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Також повідомляється, що є потерпілий, його госпіталізували до лікарні з діагнозом «вогнепальне непроникаюче поранення поясничної області та стегна».

Одеське видання «Думская» написало, що пораненим є один із активістів організації «Автомайдан Одеса», лідером якої є Євген Резвушкін.

Водночас лідер «Автомайдану» Олексій Гриценко заявив, що напад в Одесі не має жодного стосунку до ВГО «Автомайдан».

Раніше в поліції повідомили, що у суботу ввечері в Київському районі Одеси (приблизно о 23-й годині на Люстдорфській дорозі) на світлофорі біля автозаправки до одного з автомобілів під’їхала інша автівка, з якої вийшли невідомі, здійснили декілька пострілів у бік транспортного засобу та втекли з місця події.