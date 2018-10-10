До Сімферополя рухається колона російської військової техніки – відео

У напрямку Сімферополя в анексованому Росією Криму рухається велика колона військової техніки із близько 40 вантажних машин різного призначення, повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Як повідомляється, техніка рухається трасою Феодосія – Сімферополь.

У колоні – десятки вантажних машин, а також два бронеавтомобілі «Тигр» і один бронетранспортер. Пересування здійснюється в супроводі автомобілів військової автоінспекції.

У Міноборони Росії не уточнюють, із чим пов’язано переміщення військової техніки.

Після анексії Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові. У Генштабі збройних сил України дії російських військових у Криму називають незаконними.