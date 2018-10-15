У Празі стало відоме ім’я найкращого перекладача української літератури чеською мовою

У столиці Чехії Празі вручили нагороду за найкращий переклад з української на чеську мову.

Комісія розглянула понад 10 поданих на конкурс перекладів твору Артема Чеха «Точка нуль». Члени комісії – чеські україністи, письменники і перекладачі, серед яких цього року і відомий чеський письменник Яхим Тополь, – визнали переможцем конкурсу чеського перекладача і літератора Мірослава Оттоманського (Miroslav Ottomanský).

Друге місце серед перекладачів зайняла Лінда Гейніґова (Linda Heinigová), третє – Кароліна Юракова (Karolina Juráková).

Голова Чеської асоціації україністів Тереза Хланьова в розмові з Радіо Свобода відзначила зростання інтересу в Чехії до української літератури, до України в цілому, а також високий рівень перекладів з української на чеську мову.

Премія за найкращий переклад з української на чеську мову вручається цього року вдруге. Щорічні премії за найкращий переклад з української на чеську мову встановили Чеська асоціація україністів, Інститут східноєвропейських досліджень Карлового університету у Празі і посольство України в Чехії.