В’їзд авто в натовп під час перегонів у Кривому Розі: 10-річна дівчинка – в реанімації, поліція відкрила провадження

Поліція Кривого Рогу відкрила кримінальне провадження через ДТП з автомобілем, який під час перегонів в’їхав у натовп, внаслідок чого постраждало четверо глядачів, у тому числі двоє дітей. Про це Радіо Свобода повідомили в Криворізькому відділі поліції.

За даними поліції, провадження відкрили за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України («порушення правил дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження». Передбачена відповідальність – позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

Як повідомили в поліції, з чотирьох постраждалих наразі двоє все ще перебувають в лікарні.

За словами лікарів, стан 10-річної дівчинки, яка постраждала внаслідок інциденту, вони оцінюють як тяжкий. Дитина перебуває в реанімації з черепно-мозковою травмою.

Друга шпиталізована дитина – хлопчик, що отримав нетяжкі травми.

У суботу в Кривому Розі на автодромі «Кривбас-екстрим» під час перегонів на виживання автомобіль одного з каскадерів, коли він виконував трюк, влетів у натовп. За попередніми даними, він не впорався з кернуванням. За даними поліції, інцидент стався близько першої години дня.