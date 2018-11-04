У Франції почали вшановувати соту річницю закінчення Першої світової війни. Лідери країн світу почали 4 листопада прибувати на святкування, в якому, як очікують, їх візьме участь близько 80.

Зокрема, 4 листопада президент Франції Емманюель Макрон прийняв свого колегу з Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра, в місті Страсбурзі на сході Франції, на кордоні з Німеччиною.

Церемонії відбудуться на низці полів битв тієї війни, в якій загинули сотні й сотні тисяч солдатів багатьох країн під час протистояння між Центральними державами на чолі з Німеччиною і Союзниками (Антантою) на чолі з Францією і Британією.

Завершаться святкування 11 листопада в Парижі – саме тоді, об 11-й годині 11-го дня 11-го місяця, настане рівно сто років від часу закінчення бойових дій.

Перша світова війна 1914–1918 років призвела до загибелі не менш ніж 16 мільйонів людей. За її наслідками перестали існувати Османська, Російська, Німецька й Австрійсько-Угорська імперії.