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17 Листопад 2018, Київ 16:28
Новини | Суспільство

У Києві впорядкували алею Героїв Небесної cотні

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У суботу, 17 листопада, у Києві містяни прибрали і впорядкували місця, де відбувались події Революції гідності (кінець 2013-го – початок 2014 року).

Реконструкція розстрілів учасників Революції гідності 20 лютого 2014 року (відео)
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Реконструкція розстрілів учасників Революції гідності 20 лютого 2014 року (відео)

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Як повідомив кореспонеднтові Радіо Свобода директор Національного музею Революції гідності Ігор Пошивайло, під час прибирання зібрали сміття біля Екуменічного храму Архистратига Михаїла та українських новомучеників (відомого як «Майданівська капличка»), пам’ятного хреста та Стіни пам'яті з портретами Героїв Небесної сотні. Також кияни очистили портрети від пилюки і прибрали зів’ялі квіти.


«Нас зібралось небагато, близько двадцяти осіб – але це все люди, які взяли на себе відповідальність за вшанування пам’яті Героїв Небесної сотні та належний вигляд пам’ятних місць Революції гідності», – зауважив Пошивайло у коментарі для Радіо Свобода.

Серед ініціаторів нинішньої акції та її учасників – Національний музей Революції гідності, родини Героїв Небесної сотні, учасники Майдану.

21 листопада Україна відзначатиме п’яту річницю від початку Революції гідності.

Розстріл Небесної сотні: факти і версії (відео)
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Розстріл Небесної сотні: факти і версії (відео)

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