У київському метро запустили «Потяг української ідентичності», повідомила прес-служба національного музею «Меморіал жертв Голодомору».

У вагонах одного із потягів синьої гілки київського метрополітену розмістили постери, які «розповідають пасажирам про унікальні предмети та явища культури й науки, суспільного розвитку та побуту, про українців, які змінювали історію і на початку 20 століття визначали націю, готову до суверенного життя, про все, що становить українську ідентичність».

Згідно з повідомленням, проект присвячений 85-им роковинам Голодомору 1932-1933 років. Його мета – показати потенціал України на початку 20 століття, щоб відбутися як сильна незалежна держава в центрі Європи, та її економічний й культурний розвиток, що становило загрозу загарбницьким планам російських більшовиків.

«Для пересічного громадянина, далекого від історії, того, який не читає наукової літератури і живе в інформаційному спецвакуумі, який творять заангажовані телеканали, історія Голодомору й досі є історією про голод, який «виник через перегини на місцях у зв’язку з індустріалізацією». Спричиняє цю ситуацію ще й той факт, що праці дослідників друкуються мізерними накладами. Тому сьогодні постала гостра потреба залучати нові форми подачі інформації, які б дозволили охопити весь український соціум», – заявила генеральний директор музею Олеся Стасюк.

Постери будуть у вагонах поїзду до 10 грудня.

У листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу. Наразі Голодомор визнали геноцидом 24 країни світу, а ще в низці країн – органи влади їхніх окремих територіальних одиниць.

Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932–33 років становить майже 4 мільйони осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять понад 6 мільйонів.