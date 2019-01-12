У Києві стався вибух у торговому центрі, шпиталізували чоловіка – поліція

У Києві близько 12-ї години стався вибух у торговому центрі, розташований на вулиці Борщагівській. Постраждав чоловік, якого шпиталізували в лікарню з травмою руки. Про це у Facebook повідомив відділ комунікації поліції столиці України.

За попередньою інформацією, вибух пролунав на третьому поверсі під час проведення ремонтних робіт.

«Зі слів свідків, один із чоловіків намагався перевірити пожежну сигналізацію в офісному приміщенні, запаливши димову шашку, яка й вибухнула у нього в руці. Ця інформація буде перевірятися», – йдеться у повідомленні.

На момент вибуху в приміщенні відвідувачів не було, додають правоохоронці, всіх осіб, які проводили ремонтні роботи, евакуювали.

Інших подробиць у поліції не наводять.