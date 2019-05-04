У Монголії подружжя померло від бубонної чуми

Влада Монголії підтвердила смерть подружжя від бубонної чуми, повідомляє «Настоящее время» (проект Радіо Свобода за участі «Голосу Америки»).

За даними Siberian Times, в провінції Баян-Улгий на заході Монголії 38-річний чоловік полював на бабаків. Він і його дружина з'їли м'ясо тварини, яка, ймовірно, була переносником бубонної чуми.

У прямому або непрямому контакті з померлими були 158 осіб. Всі вони перебувають під наглядом. Серед них – щонайменше 17 туристів з Росії.

В інтернеті публікують фотографії того, як фахівці в захисному одязі перевіряють пасажирів рейсу, який прибув до столиці Монголії Улан-Батор з регіону.

Влада провінції Баян-Улгий оголосила карантин, який триватиме із 30 квітня до 6 травня.

Про інших заражених поки не повідомляється.

У посольстві Росії в Монголії повідомляють, що у російських туристів немає проблем зі здоров'ям. У посольстві також попросили громадян на певний час утриматися від поїздок в цю частину Монголії.

Про новітню небезпеку бубонної чуми, яка в середньовіччя спустошувала Європу, британські вчені попереджали у 2008 році.

Бубонна чума, яку називали «чорною смертю», легко передається, швидко поширюється й призводить до значної смертності, якщо її вчасно не вилікувати.